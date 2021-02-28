Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко влаштувала незвичайний батл

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка телеекранів опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала як весело і з користю проводить вільний час зі старшим сином Мішею (13 років) і молодшою донькою Катею (10 років).

Так, Марічка поділилася досвідом у спільній готуванні. Зокрема, вона влаштовує між дітьми забавні батли - їм доводиться що-небудь готувати, а вона потім дегустує. Звичайно, ведуча допомагає спадкоємцям, показуючи й розповідаючи, що і як потрібно робити.

"Ми кожні вихідні експериментуємо з різною випічкою. У дітей завжди до цього особлива мотивація, тому що так в понеділок вранці перед школою можна поснідати смачненькими результатами своїх старань", - повідомила Марічка.

Цього разу донька та син порадували себе й маму шоколадними і апельсиновими маффінами.

"Вийшли такими пухкими, повітряними і ароматними, що я теж не втрималася, щоб спробувати. І не тільки через статус "судді". Хто в цьому батлі вийшов переможцем? Ну, якщо додивитися до кінця, то може з'явитися кілька версій)", - підсумувала Падалко, повідомивши, що дуже любить фрукти, тому апельсинові їй, звісно, сподобалися, але, спробувавши шоколадні, також не змогла стримати свого захоплення.

Раніше ми розповідали, як Марічка здивувала витівкою, прогулявшись по зимовому лісі без верхнього одягу. Як відомо, ведуча любить загартовуватися і навіть може танцювати на снігу босоніж та при цьому посміхатися.

"Сонячний, зимовий ліс 🌲 🎄або то ми відвикли від сонця, або воно таке яскраве сьогодні, що неможливо відкрити очі☀️️️", - підписала кадри ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко не на жарт приголомшила Своєю любовною історією: "разом махати лопатами...".

Як повідомляла Politeka Марічка Падалко вразила образом фатальної красуні в шкірі і" пір'їнках":"Прямо Марлен Дітріх".

Також Politeka писала, що Марічка Падалко показала чоловіка і трьох дітей, що підросли, схожість неймовірна: "як таке може бути?».