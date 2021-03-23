Известная ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко впечатлила спортивными советами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая написала подробную инструкцию для тех, кто хочет начать бегать. Как известно, сама Падалко не только активно занимается спортом, не пропускает пробежки, но также участвует в марафонах. При этом, как призналась Маричка, свою жизнь она поменяла в 38 лет, когда начала бегать, никогда до этого не занимаясь бегом профессионально.

«Как начать бегать со «среды», «четверга», с «весны», с «хорошей погоды», ну а лучше, конечно, «с понедельника». Вы же на самом деле хотели сегодня! Но снег помешал, правда? Кажется, откладывать уже некуда). Поэтому несколько советов «чайникам» от «чайника», - бодро начала Падалко.

Она отметила, что всем бегунам обязательно нужны беговые кроссовки, потому что бегать в обычных кроссовках нельзя. Маричка советует покупать спортивную обувь на полразмера больше. По ее опыту, в таком случае после бега пропадают мозоли и натоптыши.

«Начинайте очень медленно - это касается и скорости и расстояния, и общего «азарта», - подчеркивает телеведущая, добавляя, что бегать ежедневно не обязательно.

Сама телеведущая предпочитает уделять пробежке 4 дня в неделю. По ее словам, это самый оптимальный вариант.

В комментариях звезде оставили массу слов благодарности и комплиментов.

«Какая ты худая, особенно на 8 фотке)», «Спасибо за информацию. Очень полезно», «Я начала бегать благодаря Маричке!», «Вы, как всегда полезно и круто написали! Я бегаю каждый день и кайф», - пишут люди.

Напомним, что Маричка Падалко рассказала о неравенстве в своей семье, муж звезды "1+1" попался: "Папа получил почетное право...".

Как сообщала Politeka, звезда «1+1» Маричка Падалко ошеломила новым фото без косметики и ретуши: "Всю жизнь меня бесили...".

Также Politeka писала, что звезда «1+1» Маричка Падалко вызвала слезы умиления редким кадром со своим сыном: «Только раз в жизни бывает…».