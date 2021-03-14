Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко зворушливо привітала свого сина з днем народження

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала серію фото, на яких її старший син Михайло був ще зовсім маленьким. На кількох фото і сама Марічка була ще зовсім молодою.

"Тільки раз в житті 14 років буває 14-го числа", - підписала фото щаслива мама.

У коментарях Марічці залишили масу приємних слів. Шанувальники та друзі приєдналися до привітань.

"Які ви класнючі! З іменинником вас", "Вітаю! Міцного здоров'я, нехай підлітковий вік несе менше переживань!", "неймовірно солодкі", "з іменинником. Нехай успіх і перемоги підстерігають Михайла у всіх справах!", "Міма!!! Люблю його!!! Цілую свого хрещеника! Такий хлопака виріс, нам на радість", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у Марічки Падалко та її чоловіка Єгора Соболєва троє дітей. Цікаво, що зірка довгий час була переконаною кар'єристкою і дітей не хотіла. У першому шлюбі вона так і не змогла завагітніти. Зате в щасливому шлюбі з Соболєвим народилося відразу троє дітей. Михайло - найстарший. Також пара виховує двох дочок: Марію і Катерину.

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