Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко трогательно поздравила своего сына с днем рождения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала серию фото, на которых ее старший сын Михаил был еще совсем маленьким. На нескольких фото и сама Маричка была еще совсем молодой.

«Только раз в жизни 14 лет бывает 14-го числа», - подписала фото счастливая мама.

В комментариях Маричке оставили массу приятных слов. Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям.

«Какие вы класнючие! С именинником вас», «Поздравляю! Крепкого здоровья, пусть подростковый возраст несет меньше переживаний!», «невероятно сладкие», «С именинником. Пусть успех и победы подстерегают Михаила во всех делах!», «Мима!!! Люблю его!!! Целую своего крестника! Такой хлопака вырос, нам на радость», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Марички Падалко и ее мужа Егора Соболева трое детей. Интересно, что звезда долгое время была убежденной карьеристкой и детей не хотела. В первом браке она так и не смогла забеременеть. Зато в счастливом браке с Соболевым родилось сразу трое детей. Михаил – самый старший. Также пара воспитывает двух дочек: Марию и Екатерину.

Напомним, что звезда "1+1" Маричка Падалко поразила экспериментом с подросшими детьми: "Каждые выходные...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко озадачила украинцев, заговорив о проблеме с вакцинацией: "Осуждала блатную…".

Также Politeka писала, что Маричка Падалко рассказала о неравенстве в своей семье, муж звезды "1+1" попался: "Папа получил почетное право...".