Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко трогательно поздравила своего сына с днем рождения
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала серию фото, на которых ее старший сын Михаил был еще совсем маленьким. На нескольких фото и сама Маричка была еще совсем молодой.
«Только раз в жизни 14 лет бывает 14-го числа», - подписала фото счастливая мама.
В комментариях Маричке оставили массу приятных слов. Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям.
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«Какие вы класнючие! С именинником вас», «Поздравляю! Крепкого здоровья, пусть подростковый возраст несет меньше переживаний!», «невероятно сладкие», «С именинником. Пусть успех и победы подстерегают Михаила во всех делах!», «Мима!!! Люблю его!!! Целую своего крестника! Такой хлопака вырос, нам на радость», - пишут пользователи сети.
Как известно, у Марички Падалко и ее мужа Егора Соболева трое детей. Интересно, что звезда долгое время была убежденной карьеристкой и детей не хотела. В первом браке она так и не смогла забеременеть. Зато в счастливом браке с Соболевым родилось сразу трое детей. Михаил – самый старший. Также пара воспитывает двух дочек: Марию и Екатерину.
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