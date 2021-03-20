Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко відверто розповіла про свої "недоліки", які вона навчилась сприймати як власну особливість
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Падалко у соцмережі.
Так, в акаунті телеведучої з'явилась публікація про проєкт "Покажіть нас", метою якого є руйнування стереотипів про нав’язані медіа ідеали краси.
"Та коли вона вже видалить цю бородавку над губою!!!", "що це за прищ у ведучої!" - писали мені хейтери не один раз. А після однієї з моїх перших фотосесій для жіночого журналу цю родимку таки "видалили" перед публікацією. Хоча мені з нею завжди було комфортно, як і з невеликими асиметричними губами. Все життя мене бісили тільки мої щоки. І ще моя претензія до Всесвіту - чому ніхто не попередив, що коли постійно вищипуєш в молодості широкі брови, з часом вони перестають рости", - поділилась телеведуча.
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Падалко закликала фоловерів публікувати свої справжні фото під хештегом #ПокажітьНас, а також розповіла про своє власне.
"Тут присутнє природнє освітлення, використана функція камери "фото" і відсутнє редагування. Макіяж: сонцезахисний крем і гігієнична помада", - написала вона.
В коментарях Марічку засипали компліментами і підтримали новий цікавий і корисний проєкт.
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