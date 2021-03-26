Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко всколыхнула публику новым снимком и неожиданным вопросом

Как передает Politeka.net, 45-летняя любимица украинцев опубликовала свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как выглядит в обычной жизни.

Маричка отошла от привычного делового стиля, в котором ее привыкли видеть на экранах. В этот раз она продемонстрировала домашний облик на честном фото, без ретуши. Ведущая не стала наносить макияж, изумив голливудской улыбкой. Маричка позировала на фоне елки в желтом худи с капюшоном.

"Это уже весна 🌺🌹🌷🌱? Или еще подождать 😏, как Вы думаете)?", - спросила она у поклонников.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Можно еще подождать"

"Весна ☀️❤️ Сколько можно ждать? 😁"

"Девушка-весна!!!"

"Весна на пороге❤️❤️😍"

"Пуховик не прячем, плохая примета😂"

"Лесная красавица😍😍😍"

"У нас позавчера снег еще был. Уже боимся радоваться чтобы не сглазить 😂"

Ранее мы рассказывали, Падалко недавно решилась на откровенный "разговор" с фанатами, ответив на их вопросы в "сториз". В частности, у нее поинтересовались, плакала ли она когда-нибудь в прямом эфире. Телеведущая вспомнила о случае, который довел ее до слез. По ее словам, она вела спецвыпуск ТСН, в котором показывали возвращение тел погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране. Эти кадры тогда довели до слез не только ведущую, но и зрителей.

Напомним, Звезда «1+1» Маричка Падалко призналась, как изменила жизнь в 38 лет: «Какая худая…».

Как сообщала Politeka, Звезда «1+1» Маричка Падалко ошеломила новым фото без косметики и ретуши: "Всю жизнь меня бесили...".

Также Politeka писала, Звезда «1+1» Маричка Падалко вызвала слезы умиления редким кадром со своим сыном: «Только раз в жизни бывает…».