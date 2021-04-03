Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко рассказала, какие коррективы внес карантин в ее жизнь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Падалко в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появилось новое фото, на котором она позирует под открытым небом в спортивном костюме.

"Встать в субботу утром, ехать с дачи в город 30 км, тащить в парк гантели, коврик - и все, чтобы хоть часок побыть среди "заряженных" людей, потому что иметь все дома и заниматься самостоятельно на карантине - это, конечно, супер, но как иногда не хватает энергии тренера и людей рядом", - поделилась она.

Падалко рассказала, что сейчас, когда спортзалы закрыты из-за карантина, тренеры устраивают тренировки под открытым небом.

"Я, кстати, впервые в парке "Наталка" после завершения реконструкции - утром это некая "страна грез" улыбающихся и очень занятых собой людей - жителям Оболони грех обходить такой ресур", - написала она.

В комментариях фолловеры телеведущей выразили восхищение ее внешним видом и стремлением самосовершенствоваться.

"Класс", "Супер, Какая вы молодец", "Красотка какая", "Какая сила воли, по-хорошему восхищаюсь, счастья и любви маленькой и очень сильной женщине", "Гарнюня", "Ну и фигура", - пишут в комментариях.

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