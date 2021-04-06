Известная украинская ведущая Маричка Падалко решила разделить с поклонниками трогательный семейный момент и похвасталась подросшим сыном

45-летняя любимица украинцев, которая ведет новости на телеканале «1+1», поделилась в Инстаграм милым постом о своем сыне. Об этом пишет Politeka.net.

Падалко рассказала, что недавно заметила, что 14-летний сын догнал ее по росту. Ведущую это сильно впечатлило, ведь сама она так и осталась ниже своих родителей.

«Настал тот день, когда мы с сыном сравнялись в росте. В его четырнадцать). Я поняла, что у меня подобного опыта не было - я не дотянула до роста своих родителей - у меня среднего роста мама и высокий отец. Я, наверное, в его маму, свою невысокую бабушку», - рассказала Падалко.

Она также поделилась снимком, на котором они с сыном позируют рядом. На фото мальчик кажется даже немного выше своей мамы. При этом, ведущая выглядит очень счастливой и явно гордится сыном.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост Марички.

«Это замечательно, что наши дети нас перегоняют по росту!», «Главное здоровье», «По-моему он уже перерос))) такой парубок, не сглазить бы», «Сынуля выше», - пишут люди.

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