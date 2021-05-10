Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко, а также ее коллеги не побоялись показать себя в 16-17 лет
Первое фото в паспорте это, скорее, не то, чем все спешат хвастаться, но звезды телеэкранов попытались разрушить этот стереотип.
Как передает Politeka.net, ведущие ТСН Маричка Падалко и Святослав Гринчук, а также ведущие нового шоу «Твой день» Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская и Владимир Рабчун поделились первой фотографией из своего паспорта.
Соответствующие снимки опубликованы на официальной страничке телеканала в Инстаграм.
"😉 Изменились с тех пор? Делись впечатлениями в коментарях⬇️", - говорится в подписи.
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Юная Падалко с заметно более круглыми щечками, чем сейчас, и Рабчун, который, наоборот, ни капли не изменился, впечатлили больше всех.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Были просто хорошенькие, а сейчас красивые, уверенные в себе. Те, которые не довольны собой в детстве, пусть посмотрят. Можно стать красивее, только должны быть хорошие цели в жизни. ❤️"
"вау вау вау Маричка Падалко, вы такая красивая ведущая, с ума сойти"
"Рабчун не изменился! Как был в первом паспорте, так и остался!"
"И была хорошей, а теперь еще красивее!"
"А Рабчун был когда-то подростком?..🧐"
Ранее мы сообщали, Падалко удивила необычным хобби своего сына. 13-летний Миша, оказывается, на "ты" с выпечкой и даже показал матери, как печь паски.
"Моя первая пасочка на дрожжах без опары! Ну, не совсем «моя», так как часть работы сделал сын, а украсили все дочери", - хвасталась ведущая коллективной семейной работой.
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".
Как сообщала Politeka Маричка Падалко сразила образом роковой красотки в коже и "перышках": "Прямо Марлен Дитрих".
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