Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко, а также ее коллеги не побоялись показать себя в 16-17 лет

Первое фото в паспорте это, скорее, не то, чем все спешат хвастаться, но звезды телеэкранов попытались разрушить этот стереотип.

Как передает Politeka.net, ведущие ТСН Маричка Падалко и Святослав Гринчук, а также ведущие нового шоу «Твой день» Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская и Владимир Рабчун поделились первой фотографией из своего паспорта.

Соответствующие снимки опубликованы на официальной страничке телеканала в Инстаграм.

"😉 Изменились с тех пор? Делись впечатлениями в коментарях⬇️", - говорится в подписи.

Юная Падалко с заметно более круглыми щечками, чем сейчас, и Рабчун, который, наоборот, ни капли не изменился, впечатлили больше всех.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Были просто хорошенькие, а сейчас красивые, уверенные в себе. Те, которые не довольны собой в детстве, пусть посмотрят. Можно стать красивее, только должны быть хорошие цели в жизни. ❤️"

"вау вау вау Маричка Падалко, вы такая красивая ведущая, с ума сойти"

"Рабчун не изменился! Как был в первом паспорте, так и остался!"

"И была хорошей, а теперь еще красивее!"

"А Рабчун был когда-то подростком?..🧐"

Ранее мы сообщали, Падалко удивила необычным хобби своего сына. 13-летний Миша, оказывается, на "ты" с выпечкой и даже показал матери, как печь паски.

"Моя первая пасочка на дрожжах без опары! Ну, не совсем «моя», так как часть работы сделал сын, а украсили все дочери", - хвасталась ведущая коллективной семейной работой.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

Как сообщала Politeka Маричка Падалко сразила образом роковой красотки в коже и "перышках": "Прямо Марлен Дитрих".

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