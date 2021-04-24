Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко заинтриговала семейными кадрами с 13-летним сыном Мишей

Как передает Politeka.net, звезда телеэкранов опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, просколльте вниз).

Так, Маричка решила испечь паски на скорую руку. Ведущая призналась, что не очень "дружит" с дрожжевым тестом, поэтому позвала на помощь сына, который чувствует себя на кухне за выпечкой, по ее словам, более уверенно.

"Моя первая пасочка на дрожжах без опары! Ну, не совсем «моя», так как часть работы сделал сын, а украсили все дочери. Это довольно простой рецепт, хотя для меня дрожжевое тесто - это всегда сомнения «получится - не получится». Так, вот этот рецепт у меня вышел столько раз, сколько пробовала. Можете проверить сами", - сообщила она в подписи, поделившись рецептом.

Для теста надо:

🥚🥚🥚3 яйца

🍬200 г сахара

🥛150 мл молока

🧈200 г масла

🍨Ванилин (щепотка)

🌕Куркума (как краситель по вашему выбору)

🍞600 г муки

🍒300 г сухофруктов

💘1 пакет сухих дрожжей @mriya_official

Приготовление:

✅Заливаем кипятком сухофрукты - это могут быть исключительно изюм, или смесь - в моем случае был изюм с сушеной вишней. Через полчаса сливаем воду и даем высохнуть

✅Все другие ингредиенты складываем в миску или чашу комбайна. В последнюю очередь добавляем муку и поверх нее посыпаем сухие дрожжи и слегка перемешиваем с мукой. Далее замешиваем тесто.

✅Когда главные ингредиенты хорошо перемешались, добавляем сухофрукты и дальше продолжаем месить. Когда изюм начнет «отходить» от теста - это хороший признак того, что оно «готово»

✅Накрываем пленкой и ставим в теплое место на 1-1,5 часа.

✅Когда тесто увеличилось в объеме и получило воздушную текстуру, вновь его вымешиваем и наполняем им наполовину формочки для выпечки, смазанные маслом

✅Во второй раз отправляем тесто на «прогревание», но теперь только на 30 мин

✅Затем выставляем температуру в духовке на 170° и выпекаем час. Через полчаса температуру можно уменьшить до 160°.

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