Известная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала, как планирует испытать на прочность себя и сына
45-летняя любимица украинцев, которая ведет новости на телеканале «1+1», поделилась радостной, но при этом слегка волнительной новостью в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
«Знаете, почему я так радуюсь! Потому через 54 дня буду бежать первый с 2019 полумарафон - 21 км», - написала ведущая.
Она добавила, что записала не только себя, но и своего 14-летнего сына Егора. При этом мальчику она об этом еще не сообщила.
«Пути назад нет и у Егора - тоже, но он еще об этом не знает. Но вчера во время пробежки, говорил «хоть завтра». Я не настолько уверена пока в своих силах, потому что длительный карантин и отсутствие «живых» забегов сказывается», - поделилась своими опасениями Падалко.
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Впрочем, в комментариях к ее посту тут же отметился Егор, который подтвердил, что готов бежать: «Я на все согласен».
Ведущая добавила, что в ближайшее время будет бегать больше, усиленно готовясь к марафону.
Она также поделилась своим фото в спортивной форме. На нем Маричка выглядит очень радостной.
Поклонники ведущей пришли в комментарии к посту, чтобы ее поддержать.
«Это прекрасно. Но берегите себя», «Успехов вам!», «У вас большая сила воли», «Мы знаем - вы сможете!», - пишут люди.
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