Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко поделилась семейным фото

Маричка Падалко замужем за общественным деятелем Егором Соболевым с 2010 года, передает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает троих детей, нередко делясь семейными кадрами в сети.

Ведущая новостей, как и все христиане, второго мая отпраздновала Пасху. Звезда опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором позировала вместе с мужем.

В руках красотка держала пасочку со свечкой. Она улыбалась, когда Соболев приобнял ее сзади за плечи. Фото вышло теплым и семейным.

"Пусть сегодня хорошее настроение будет в каждом доме! С Пасхой! Христос Воскрес!", - написала Маричка в вышиванке.

Почти за час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев, в которых также поздравляли Падалко.

"Христос Воскрес", "Счастливой Пасхи", "Воистину Воскрес! Радостной и светлой Вашей семье праздника Пасхи! 😇❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились летом 2004 года, когда оба были в браках. По работе паре приходилось много общаться, именно тогда у обоих стали зарождаться чувства. Оба решили расстаться со своими вторыми половинками и строить новые отношения уже вместе.

По воспоминаниям телеведущей, решение расстаться давалось нелегко, но и жить в нелюбви она не могла.

Влюбленные стали встречаться, а в 2007 году на свет появился их первенец Михаил.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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