Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала свой повседневный наряд на Полтавщине

Как сообщает Politeka.net, ведущая ТСН на телеканале «1+1» поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила рассказать о своей любви к марафонам. На этот раз телеведущая приехала на Полтавщину в Опошне на 20-километровый марафон по бездорожью.

"Боже, куда ты меня привез"! Первая реакция, когда увидела место старта #opishniatrail - за моей спиной на фото. Имея уже опыт полумарафонов в Полтаве, где очень равнинная местность, я ожидала нечто подобное и в Опошне (это ведь тоже Полтавщина!), когда @iegorsoboliev предложил пробежать здесь 20 км по бездорожью. Я никогда раньше не бегала...", - написала Падалко.

Она также показала свой образ среди поля. Так, на фото 45-летняя ведущая позирует в темных джинсах, синей футболке и молодежной джинсовой куртке с тарелкой в руках. На ее лице красуется широкая улыбка.

"Мы покажем Вам другую Полтавщину!" - рассказали нам сегодня организаторы, вспомнив 500 м набора высоты на дистанции (это много). Пообещали еще немного крапивы по дороге и посоветовали бежать не с голыми ногами... Тарелка, что у меня в руках, не только олицетворяет столицу украинского гончарства, которая принимает забег, но и наполнится борщом на финише - ну, у всех, кто его достанется. Через несколько минут после этого фото началась гроза и ливень. Она может уйти и завтра, но мы надеемся, нам повезет. Точно будет веселое утро

Подписчики Марички тут же отреагировали на ее пост.

"Яка гарна медалька ❤️", " А Марічка потрібна неушкоджена", "Удачі вам! А Полтавщина чудова і така різна!", - пишут люди.

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