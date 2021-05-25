Ведущая рассказала, что это просто

Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко поделилась рецептом вкусного десерта

Звезда опубликовала соответствующие фото и пост в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

"Песочное печенье, которое тает во рту 🍪 Ну, и главное (для меня 😀) - очень простое в приготовлении!", - уверяет Падалко.

Итак, понадобятся:

80-90г сахара;

2 яйца;

270 г муки;

150 г сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

Сахарная пудра со вкусом ванили.

Приготовление:

Взбить с сахаром два яйца, добавить размягченное сливочное масло. В муку насыпаем разрыхлитель, просеиваем.

Недолго замешиваем тесто и заворачиваем в пищевую пленку, и на час - в холодильник.

Далее из раскатанного теста нарезаем фигурки. Если они не держат форму при перекладывании на противень, добавьте немного муки.

Отправляем в духовку на 180 С. Продолжительность выпечки зависит от толщины теста, поэтому выпекание может длиться от 10 до 20 минут.

Когда печенье станет красивого золотистого цвета, выключайте духовку. Сверху посыпать сахарной пудрой.

"Далее определяйте заранее, сколько можете съесть за раз, потому что это невозможно контролировать 😂😂🤣", - в итоге написала Маричка.

За час публикация собрала почти 1000 просмотров.

"Вы такая красивенькая 😍", "Вкусно очень, но мы с вами бегаем !! Поэтому в ближайшее время выбираем # бигзмаричкою 🏃🏃", "Спасибо за рецепт. Попробую приготовить, а ВАМ вкусного 👌", - написали пользователи сети.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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