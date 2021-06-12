Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко заинтриговала необычным развлечением на украинском курорте
45-летняя звезда телеэкранов, которую украинцы помнят еще со времен "Проспорта", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, раскрыв цель приезда в Одессу, передает Politeka.net.
Так, Маричка предстала на фото в горчичной рубашке и темных бриджах. Ведущая зашла по щиколотки в море, одарив публику широкой улыбкой.
На другом снимке Падалко показала свой номер, как участницы полумарафона.
"Одесса ☀️🌧 - в этот раз не плавать, а бегать 🏃🏻", - подписала она кадры.
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Отметим, традиционное международное легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие «6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021» пройдет 13 июня.
Пользователи кинулись комментировать увиденное и желать Маричке успехов в забеге:
"Класс)) как водичка?" - "холодная"
"Победы Вам, Маричка!!!" - "меня устроит просто финиш🔥 спасибо!"
"Легких ног, Маричка! Успешного финиша! 🤗🏃🏃"
"Добро пожаловать в Одессу! 🙌❤️"
"Желаю успеха и выдержки❤️"
Ранее мы рассказывали, что Падалко накануне поездки в Одессу сделала себе прививку от коронавируса. Звезда поделилась с поклонниками своими ощущениями после вакцинации.
«Где-то за два часа у меня начало гореть лицо. Вот знаете, такое, как перед простудным состоянием, когда тебе кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь... Пока я доехала домой, то все прошло, ничего не было, никакой температуры, никакой даже ломоты, о которой предупреждали», - рассказала ведущая.
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко раскрыла рецепт вкуснейшего десерта: "Тает во рту...".
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко показала украинцам свое экстремальное хобби: "Боже, куда ты меня привез".
Также Politeka писала, что измученная звезда "1+1" Маричка Падалко показала свой экстрим с мужем: "Никогда снова".