Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко заинтриговала необычным развлечением на украинском курорте

45-летняя звезда телеэкранов, которую украинцы помнят еще со времен "Проспорта", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, раскрыв цель приезда в Одессу, передает Politeka.net.

Так, Маричка предстала на фото в горчичной рубашке и темных бриджах. Ведущая зашла по щиколотки в море, одарив публику широкой улыбкой.

На другом снимке Падалко показала свой номер, как участницы полумарафона.

"Одесса ☀️🌧 - в этот раз не плавать, а бегать 🏃🏻", - подписала она кадры.

Отметим, традиционное международное легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие «6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021» пройдет 13 июня.

Пользователи кинулись комментировать увиденное и желать Маричке успехов в забеге:

"Класс)) как водичка?" - "холодная"

"Победы Вам, Маричка!!!" - "меня устроит просто финиш🔥 спасибо!"

"Легких ног, Маричка! Успешного финиша! 🤗🏃🏃"

"Добро пожаловать в Одессу! 🙌❤️"

"Желаю успеха и выдержки❤️"

Ранее мы рассказывали, что Падалко накануне поездки в Одессу сделала себе прививку от коронавируса. Звезда поделилась с поклонниками своими ощущениями после вакцинации.

«Где-то за два часа у меня начало гореть лицо. Вот знаете, такое, как перед простудным состоянием, когда тебе кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь... Пока я доехала домой, то все прошло, ничего не было, никакой температуры, никакой даже ломоты, о которой предупреждали», - рассказала ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко раскрыла рецепт вкуснейшего десерта: "Тает во рту...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко показала украинцам свое экстремальное хобби: "Боже, куда ты меня привез".

Также Politeka писала, что измученная звезда "1+1" Маричка Падалко показала свой экстрим с мужем: "Никогда снова".