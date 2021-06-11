Известная украинская ведущая Маричка Падалко сделала прививку от коронавируса
Ведущая ТСН на телеканале «1+1» рассказала о своем состоянии после вакцинации на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Где-то за два часа, как раз я очень долго ехала на дачу к детям, в пробках, у меня начало гореть лицо. Вот знаете, такое, как перед простудный состояние, когда тебе кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь. Я подумала, что это уже начинается, будет повышение температру, но когда где-то за полтора часа я доехала домой, то все прошло, ничего не бело, никакой температуры, никакой даже ломоты, о которой предупреждали», - рассказала телеведущая.
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Также Маричка Падалко отметила, что сейчас (на второй день) место, куда кололи практически незаметно, разве что маленькая точка.
Напомним, недавно Падалко пробежала 20-километровый марафон по бездорожью Маричка призналась, что со своим супругом Егором Соболевым сначала до конца не понимала, что такое «трейл» (забег по бездорожью) и как сильно он отличается от стандартных беговых мероприятий. Дистанцию, которую они обычно бежат за 2:00, сейчас преодолевали 2:47.
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