Известная украинская ведущая Маричка Падалко сделала прививку от коронавируса

Ведущая ТСН на телеканале «1+1» рассказала о своем состоянии после вакцинации на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Где-то за два часа, как раз я очень долго ехала на дачу к детям, в пробках, у меня начало гореть лицо. Вот знаете, такое, как перед простудный состояние, когда тебе кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь. Я подумала, что это уже начинается, будет повышение температру, но когда где-то за полтора часа я доехала домой, то все прошло, ничего не бело, никакой температуры, никакой даже ломоты, о которой предупреждали», - рассказала телеведущая.

Также Маричка Падалко отметила, что сейчас (на второй день) место, куда кололи практически незаметно, разве что маленькая точка.

Напомним, недавно Падалко пробежала 20-километровый марафон по бездорожью Маричка призналась, что со своим супругом Егором Соболевым сначала до конца не понимала, что такое «трейл» (забег по бездорожью) и как сильно он отличается от стандартных беговых мероприятий. Дистанцию, которую они обычно бежат за 2:00, сейчас преодолевали 2:47.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко раскрыла рецепт вкуснейшего десерта: "Тает во рту...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко показала украинцам свое экстремальное хобби: "Боже, куда ты меня привез".

Также Politeka писала, что измученная звезда "1+1" Маричка Падалко показала свой экстрим с мужем: "Никогда снова".