Известная телеведущая Маричка Падалко, звезда 1+1, показалась на семейном фото
Как пишет Politeka.net, Маричка является популярной украинской телеведущей. Красотка замужем и воспитывает троих детей. В День отца Падалко решила поздравить своего мужа, опубликовав совместное фото.
На снимке Маричка улыбалась, пока ее обнимал муж. Пара стояла у дома, скрывшись в тени от солнышка.
"Если я иногда считаю себя хорошей мамой, то это потому, что у детей есть хороший папа, который умеет вдохновлять, устанавливать правила, лучше мамы и учить на собственном примере.
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Сегодня День Отца едем праздновать общей игры родителей и детей нашей футбольной команды", - написала Падалко.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы очень красивая пара и пример", "Красивая пара и семья", "Вы красивые", "Красивые вместе".
Напомним, известная телеведущая Маричка Падалко вышла в прямой эфир без капли грима и здорово удивила украинцев.
В этот раз звездная красотка поделилась фотоколлажем, на котором показала, что вышла в прямой эфир выпуска новостей без макияжа. случилось это в рамках эксперимента ко Дню естественной красоты.
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко похвасталась своей победой в Одессе
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