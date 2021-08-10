Известная украинская певица Оля Полякова дала интервью журналистам программы "Звездный путь" и раскрыла новые детали скандала с Меладзе

Как пишет Politeka.net, в этом году певица Ани Лорак, которая уже длительное время живет и работает в России, публично обвинила в домогательствах известного продюсера Константина Меладзе. Лорак заявила, что подобное он предлагал многим певицам. Позже Ани Лорак поддержала суперблондинка Оля Полякова, которая рассказала, что тоже попала в такую ситуацию с продюсером "Виа Гры".

По словам Поляковой, "знаки внимания" он проявлял, когда она была еще юной. Тогда певица смогла противостоять его "ухаживаниям". На защиту брата стал популярный певец Валерий Мелазде. Журналистам он заявил, что такое о Косте мог придумать только негодяй. А позже в интервью Ксении Собчак отметил, что Константин никому не делал непристойных предложений и грубо высказался о Поляковой.

"Это фрик, а не исполнительница. Полякова запомнилась мне тем, что ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", - сказал Валерий Меладзе.

В ответ на это Полякова заявила, что говорит абсолютную правду. К тому же, телепрограмма "Зірковий шлях" анонсировала новое интервью певицы, в котором та рассказала об отдыхе с дочерью в Ницце, о том, почему так жестко реагирует на хейтеров дочери и извинился ли перед ней Меладзе.

"Будет горячо", - пишут журналисты.

Ранее Politeka писала, что скандал Поляковой с Меладзе не утихает, певица сделала новое заявление:"если бы это была не правда, они...".

Напомним, что Полякова, повторно поругав Меладзе и сняв парик, вернулась в образ королевы: "Друзья, смотрите...".