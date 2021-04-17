Оля без макіяжу як інша людина

Відома українська співачка Оля Полякова без макіяжу покрутилася перед камерою, показуючи справжню себе

Не так давно зірка зізналася, що колола собі ботокс з 25 років і так як у неї активна міміка, ця процедура їй просто необхідна. При цьому зірка підкреслила, що є різниця між філером і ботоксом і нехай ті, хто її дивиться – не плутають ці поняття.

"Ботокс колять, щоб блокувати м'язи. Якщо ботокс вколоти в губи, ви не зможете ні сміятися, ні розмовляти, ні когось навіть поцілувати». Також Полякова додала, що поява мімічних зморшок залежить не від віку, а від емоційності.

Цього разу зірка вирішила влаштувати б'юті-вихідний, показати себе без фільтрів, макіяжу і фотошопу, а також розповісти, як вона стежить за собою і підтримує себе у формі.

"Краща косметика в будь – якому віці-красива шкіра, здоровий сон і харчування. Але без додаткового догляду і зволоження не обійтися 😉 продовжуючи серію ефірів POLYAKOVA BEAUTY, сьогодні хочу показати, з чого складається мій б'юті-ритуал, в якій послідовності я наношу свої улюблені продукти. Домашній пілінг і відновлювальна маска дарують шкірі здоровий вигляд, очищають пори, обличчя виглядає свіжим і сяючим", - розповідає Полякова.

Користувачі відразу ж відреагували на відео зірки:

"Масочка 475грн. Так звичайно, дуууже не дорога😂; Так приємно, що артистка, не боїться показувати себе справжню, без фільтра! 👌 🏻 ; Чет постаріла Полякова різко, за останні місяці...; Менше процедур, а то що страшнувато стало на тобі дивуватися, Олька); Олічка, Ви красуня!!!Дякую за той б'юті урок❤️; Нам так не жити!475грн. Це багато. Жаль».

Відзначимо, зазвичай суперблондинка Оля Полякова підкорює не тільки співом, але цікавими образами. Дівчина бере участь на телебаченні в різних проектах, а також веде сторінки в соціальних мережах. Так, в сторіс Instagram, з'явилися кадри, де Полякова здивувала змінами.

На фото Оля здалася в куртці, знімаючи себе на телефон. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а губки зробила "качечкою". Все було б добре, якби не очі, адже у Полякової вони були котячими, зеленого кольору. Співачка здивовано дивилася в камеру, показуючи зміни фанатам.

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