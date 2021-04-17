Известная украинская певица Оля Полякова без макияжа покрутилась перед камерой, показывая настоящую себя

Не так давно звезда призналась, что колола себе ботокс с 25 лет и так как у нее активная мимика, эта процедура ей просто необходима. При этом звезда подчеркнула, что есть разница между филлером и ботоксом и пусть те, кто ее смотрит – не путают эти понятия.

«Ботокс колят, чтобы блокировать мышцы. Если ботокс уколоть в губы, вы не сможете ни смеяться, ни разговаривать, ни кого-то даже поцеловать». Также Полякова добавила, что появление мимических морщин зависит не от возраста, а от эмоциональности.

В этот раз звезда решила устроить бьюти-выходной, показать себя без фильтров, макияжа и фотошопа, а также рассказать, как она следит за собой и поддерживает себя в форме. Показывая свои мимические морщины и складочки, звезда отметила:

«Лучшая косметика в любом возрасте – красивая кожа, здоровый сон и питание. Но без дополнительного ухода и увлажнения не обойтись 😉 Продолжая серию эфиров POLYAKOVA BEAUTY, сегодня хочу показать, из чего состоит мой бьюти-ритуал, в какой последовательности я наношу свои любимые продукты. Домашний пилинг и восстанавливающая маска дарят коже здоровый вид, очищают поры, лицо выглядит свежим и сияющим», - рассказывает Полякова.

Пользователи сразу же отреагировали на видео звезды:

«Масочка 475грн. Да конечно, ооочень не дорогая😂; Так приятно, что артистка, не боится показывать себя настоящую, без фильтра! 👌🏻; Чёт постарела Полякова резко, за последние месяцы...; Меньше процедур,а то что-то страшновато стало на тебя смотреть,Олька); Оличка, Вы красавица!!!Благодарю за тот бьюти урок❤️; Нам так не жить!475грн. Это много. Жаль».

Отметим, обычно суперблондинка Оля Полякова покоряет не только пением, но интересными образами. Девушка участвует на телевидении в различных проектах, а также ведет странички в социальных сетях. Так, в сторис Инстаграм, появились кадры, где Полякова удивила изменениями.

На фото Оля показалась в куртке, снимая себя на телефон. Девушка собрала волосы в хвост, а губки сделала "уточкой". Все было бы хорошо, если бы не глаза, ведь у Поляковой они были кошачьими, зеленого цвета. Певица удивленно смотрела в камеру, показывая изменения фанатам.

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