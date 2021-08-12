Популярная украинская суперблодинка Оля Полякова анонсировала свой концерт в Чернигове и сказала, что готова лично отшлепать каждого

Как пишет Politeka.net, 37-летняя украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова очень много гастролирует по городам Украины со своими грандиозными концертами, однако, несмотря на это, является активной пользовательницей социальных сетей.

Так, на этот раз в формате stories в своем Instagram Полякова рассказала, что собирается дать зажигательный концерт в Чернигове. Певица сказала, что будет выступать в 20:00 на сцене местного Летнего театра.

"Я отправилась в Чернигов. Уже еду и готова вас отшлепать. Поэтому дорогие мои киевляне, прямо сейчас можно сесть в машину и рвануть на концерт. Это было бы незабываемо", - шутит Полякова.

Суперблондинка была одета в черную майку с вырезом, берет и очки в форме сердца.

Ранее Politeka писала, что сияющая Полякова рассказала, извинился ли перед ней Меладзе после конфликта: "будет горячо".

Напомним, что 37-летняя Полякова вызвала зависть украинок из-за подкачанной фигуры не по годам: "идеальная ведьма!".

A еще Politeka сообщала, что Полякова без фильтров и макияжа показала свои недостатки: "меньше процедур, а то что-то страшновато".