Популярная украинская суперблодинка Оля Полякова анонсировала свой концерт в Чернигове и сказала, что готова лично отшлепать каждого
Как пишет Politeka.net, 37-летняя украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова очень много гастролирует по городам Украины со своими грандиозными концертами, однако, несмотря на это, является активной пользовательницей социальных сетей.
Так, на этот раз в формате stories в своем Instagram Полякова рассказала, что собирается дать зажигательный концерт в Чернигове. Певица сказала, что будет выступать в 20:00 на сцене местного Летнего театра.
"Я отправилась в Чернигов. Уже еду и готова вас отшлепать. Поэтому дорогие мои киевляне, прямо сейчас можно сесть в машину и рвануть на концерт. Это было бы незабываемо", - шутит Полякова.
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Суперблондинка была одета в черную майку с вырезом, берет и очки в форме сердца.
Ранее Politeka писала, что сияющая Полякова рассказала, извинился ли перед ней Меладзе после конфликта: "будет горячо".
Напомним, что 37-летняя Полякова вызвала зависть украинок из-за подкачанной фигуры не по годам: "идеальная ведьма!".
A еще Politeka сообщала, что Полякова без фильтров и макияжа показала свои недостатки: "меньше процедур, а то что-то страшновато".