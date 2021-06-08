Відома співачка Оля Полякова похвалилася спортивною фігурою
Як передає Politeka.net, свіжі кадри артистка опублікувала в пості на своїй сторінці в Instagram. Полякова опублікувала фото, де відображено, як вона в спортивних лосинах і футболці з ранку вирішила зайнятися спортом. На голові у співачки чорна модна кепка, а на обличчі сяюча посмішка. Полякова позує біля води, на тлі величезне озеро.
"Спорт за розкладом! А у вас?" - написала артистка.
Користувачі в коментарях розлютилися на Полякову, що вона ідеальна і відьма, пишуть також, що використовує багато фотошопу.
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"Скільки фотошопу", " ідеальна...відьма!😍🔥❤️", "Бешкетниця 😍❤️👏", " Так, Олічка🔥 у нас теж так). 10 км кожен день спринтерим з 17 річним синочком🔥", " Соска�🔤�", " Ввечері у нас півас😂", " ходячий секс!", " А у мене діагноз-майстер манікюру головного мозку 😂 я угледіла куточок покриття😏 ", " Гарний у вас спорт👏 ",- пишуть користувачі.
Раніше Полякова з доньками і мамою відпочивала в Туреччині.
"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю...Цей відпочинок теж з сім'єю, але замість чоловіка мама, яку я не бачила майже рік через локдауну»,-розповідала співачка.
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