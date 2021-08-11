Відома артистка Оля Полякова розповіла українцям про те, як скоїла крадіжку
Як передає Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. У 37 - річної артистки є дві дочки-Марія і Аліса. Ольга активно веде соціальні мережі і радує передплатників новими публікаціями.
Цього разу Ольга поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. У сторіз вона розповіла, як пішла на крадіжку заради своїх дочок. В руках у неї соняшник, який вона зірвала по дорозі в аеропорт в Дніпро.
"Всім привіт, дорогі мої, дивіться, що у мене є. Це ж просто смак дитинства. Я їду з Маріуполя по дорозі в аеропорт в Дніпропетровськ, і ось я зірвала собі таку штуку. Вкрала, звичайно, каюсь, але це того варте. Привезу, до речі, своїм дівчатам, вони такого ніколи не бачили і не їли. Не те що ми в нашому дитинстві."
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