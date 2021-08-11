Известная артистка Оля Полякова рассказала украинцам о том, как совершила кражу
Как передает Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. У 37-летней артистки есть две дочери - Мария и Алиса. Ольга активно ведет социальные сети и радует подписчиков новыми публикациями.
На этот раз Ольга поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. В Сториз она рассказала, как пошла на кражу ради своих дочерей. В руках у неё подсолнух, который она сорвала по дороге в аэропорт в Днепр.
"Всем привет, дорогие мои, смотрите, что у меня есть. Это же просто вкус детства. Я еду из Мариуполя по дороге в аэропорт в Днепропетровск, и вот я сорвала себе такую штуку. Украла, конечно, каюсь, но это того стоило. Привезу, кстати, своим девчонкам, они такого никогда не видели и не ели. Не то что мы в нашем детстве."
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