Українська співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами під час чергової підготовки до концерту

Після ослаблення карантинних обмежень Оля Полякова почала активно виступати на концертах і влаштувала себе цілий тур по містах, якого довго чекала, заявляючи, що дуже довго не виступала і їй цього не вистачало. Тепер зірка мало не щодня показує в Instagram кадри з підготовки.

Для виступів зірка намагається вибрати досить масивні і яскраві костюми, Спеціально підкреслюють її форми. Маленькі сукні екстремальної довжини і з відкритим декольте, прозорі комбінезони або наряди з одних блискіток виглядаючи дуже насичено.

Як можна помітити, робить акцент співачка також не тільки на бюсті, але ще і на білосніжних локони, які завиває в дрібні кучері, а також часто хвалиться яскравим і навіть ляльковим макіяжем. На нових кадрах зірка у всій красі показала новий образ для виступу.

Як можна помітити, артистка встигає і шанувальників порадувати запальними концертами, і відпочити, і спортом займатися. Ще пару днів тому Ольга була у відпустці, де показувала, як може тренуватися і в бікіні. А цього разу Полякова записала серію домашніх Сторі з вправами для ніг.

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