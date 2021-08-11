Самое загадочное шоу Украины "Маскарад" заявило третьего героя

Как пишет Politeka.net, шоу "Маскарад" является адаптацией румынского проекта "Mysteries in the spotlight". В 2020 году победителями шоу стал Потап, Наталья Могилевская и Юрий Ткач, которым противостояли Монатик, Влад Яма и MARUV.

В этом году участниками стали Юрий Ткач, Юлия Санина и Маша Ефросинина, которые вошли в первую команду. А также Игорь Ласточкин, Владимир Дантес и Ирина Билык, которые вошли во вторую команду.

На официальной странице шоу в Инстаграм появилась информация, что первым героем шоу будет попугай из Рио. Вторым объявили загадочного Арлекина.

И вот в новой публикации рассекретили третьего героя "Маскарада":

"Новым героем второго сезона шоу «Маскарад» стал загадочный Нептун", - написано в публикации.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:

"Похож на актера Павла Вишнякова", "Вау", "Это круто", "Уффф", "Зибров?"

Напомним, Дантес с покрасневшими глазами выдал подробности самого загадочного шоу Украины

А еще Politeka сообщала, что продюсер "Голосу країни" слил в Сеть первые кадры таинственного шоу с Билык и Дантесом

Также Politeka писала, что Санина с кардинально новой прической, показала, что творится на съемках шоу "Маскарад"



