Солистка The Hardkiss Юлия Санина удивила ярким образом и интригующими кадрами со съемок второго сезона нашумевшего "Маскарада"

Как известно, съемки шоу начались 21 июля. В этом году за звание чемпиона в первой тройке соревнуются телеведущая Маша Ефросинина, певица Юлия Санина и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды.

В своих свежих "сториз" в Инстаграм Санина опубликовала любопытные кадры, передает Politeka.net. 30-летняя звезда тайно засняла, что творится во время съемок. В кадр попали ее напарники - Ткач в черной футболке и Ефросинина во всем фиолетовом, включая даже колготки.

Сама Юлия предстала с невообразимой пышной прической. Поменялся и цвет волос, от брюнетки не осталось и следа. Артистка предстала в образе "а-ля 80-е" в ярко-малиновом платье на одно плечо с массивным украшением на шее. Макияж с розовой помадой удачно дополнил лук.

"Утро доброе! Вчера сняли очередной крутой эпизод!", - говорится в подписи к кадрам.

Напомним, во вторую команду, котоая будет противостоять первой, то есть Саниной, Ткачу и Евросининой, вошли такие знаменитости, как певица Ирина Билык, которая в последнее время редко появляется на телевидении, исполнитель Владимир Дантес и шоумен Игорь Ласточкин, ставший капитаном команды.

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