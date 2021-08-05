Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк приоткрыл закулисье съемок загадочного шоу
Как сообщает Politeka.net, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк в своих Instagram-сторис опубликовал кадры со съемок второго сезона грандиозного шоу "Маскарад". По словам продюсера, съемочный процесс как раз начался, и уже известно, что в шоу будут принимать участие Ирина Билык и Владимир Дантес.
Тем временем на странице проекта в соцсети также обнародовали некоторые подробности. Оказалось, что в первую звездную команду вошли Юлия Санина, Маша Ефросинина и Юрий Ткач. А во второй команде, кроме Билык и Дантес будет еще и Игорь Ласточкин.
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"Самое таинственное шоу страны под названием "Маскарад" уже совсем скоро на 1+1. Первым фантастическим героем самого загадочного шоу страны «Маскарад» стал Попугай из Рио. Для его фантастического образа стилисты проекта во главе с Ольгой Слонь использовали более 2000 перышек, каждую из которых крепили вручную. "Уже вскоре Попугай продемонстрирует свой танцевальный и другие таланты в "Маскараде", - говорится в сообщении на странице проекта.
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Также Politeka писала, что Билык, Ласточкин и Дантес готовятся к серьезной схватке с Ефросининой и Саниной в новом шоу: "Вот это красота!".