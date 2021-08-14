Украинская певица Оля Полякова поделилась новыми кадрами во время очередной подготовки к концерту
После ослабления карантинных ограничений Оля Полякова начала активно выступать на концертах и устроила себя целый тур по городам, которого долго ждала, заявляя, что очень долго не выступала и ей этого не хватало. Теперь звезда чуть ли не каждый день показывает в Инстаграм кадры из подготовки.
Для выступлений звезда старается выбрать довольно массивные и яркие костюмы, специально подчеркивающие ее формы. Маленькие платья экстремальной длинны и с открытым декольте, прозрачные комбинезоны или наряды из одних блесток выглядя очень насыщенно.
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Как можно заметить, делает акцент певица также не только на бюсте, но еще и на белоснежных локонах, которые завивает в мелкие кудри, а также часто хвастается ярким и даже кукольным макияжем. На новых кадрах звезда во всей красе показала новый образ для выступления.
Как можно заметить, артистка успевает и поклонников порадовать зажигательными концертами, и отдохнуть, и спортом заниматься. Еще пару дней назад Ольга была в отпуске, где показывала, как может тренироваться и в бикини. А в этот раз Полякова записала серию домашних Стори с упражнениями для ног.
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