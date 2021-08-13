Это уже четвертый загадочный персонаж на шоу

Организаторы второго сезона самого загадочного шоу "Маскарад"рассекретили нового героя

Как пишет Politeka.net, стартовали съемки второго сезона "Маскарада" – самого загадочного развлекательного шоу, которое является адаптацией румынского проекта "Mysteries in the spotlight".

В состав первой звездной команды вошли Юрий Ткач, Юлия Санина и Маша Ефросинина, которые будут соревноваться против Игоря Ласточкина, Владимира Дантеса и Ирины Билык. Ведущим стал Тимур Мирошниченко.

Так, на официальной странице в Instagram организаторы шоу начали постепенно рассекречивать героев – первым назвали Попугая из Рио, вторым объявили загадочного Арлекино, тогда Нептуна, а четвертой стала Гусыня Хозяйка.

"По легенде шоу, она любит уют и благополучие в семье, вкусно готовить, учить детей и воспитывать мужа. Ее образ состоит из пышного голубого платья, задекорированного обилием розовых и белых рюш, а голову украшает кокетливая объемная шляпка", - дают подсказку организаторы.

В комментариях под постом поклонники шоу пытаются угадать, кто же прячется под костюмом Гусыни Хозяйки.

"Мне сразу Фреймут на ум приходит 😂 ", "Полякова 🤔 "," Ольга Сумская"," гусыня хозяйка это Наталья Денисенко"," Валентина Хамайко", " возможно, Оля Полякова...😮 ", "Могилевская 😄 ", "Очень красивая 😍😍 - угадывают фанаты "маскарада".

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