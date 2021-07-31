Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала яскравим образом й інтригуючими кадрами зі зйомок другого сезону гучного "Маскараду"

Як відомо, зйомки шоу почалися 21 липня. Цього року за звання чемпіона в першій трійці змагаються телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Юлія Саніна і гуморист Юрій Ткач, який став капітаном команди.

У своїх свіжих "сторіз" в Instagram Саніна опублікувала цікаві кадри, передає Politeka.net. 30-річна зірка таємно зняла, що діється під час зйомок. У кадр потрапили її напарники - Ткач у чорній футболці та Єфросиніна у всьому фіолетовому, включаючи навіть колготки.

Сама Юлія постала з неймовірною пишною зачіскою. Змінився і колір волосся, від брюнетки не залишилося й сліду. Артистка постала в образі "а-ля 80-ті" в яскраво-малиновій сукні на одне плече з масивною прикрасою на шиї. Макіяж з рожевою помадою вдало доповнив лук.

"Ранок добрий! Вчора зняли черговий крутий епізод!", - йдеться в підписі до кадрів.

Нагадаємо, до другої команди, яка протистоятиме першій, тобто Саніній, Ткачу і Євросініній, увійшли такі знаменитості, як співачка Ірина Білик, яка останнім часом рідко з'являється на телебаченні, виконавець Володимир Дантес і шоумен Ігор Ласточкін, який став капітаном команди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" разом з Єфросиніною і Саніною здивували образами на шоу "Маскарад": "маячня повна!"

А ще Politeka писала, Білик, Ласточкін і Дантес готуються до серйозної сутички з Єфросиніною і Саніною в новому шоу: "ось це краса!"

Також Politeka повідомляла, Саніна з The Hardkiss кардинально змінила імідж, як тепер виглядає зірка