Телеведуча Маша Єфросиніна показала, що часом стоїть за ідеальною картинкою
Як передає Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Маша Єфросиніна показала фото в ефектному чорному латексному платті, а потім показала, як його надягають.
Щоб надіти таке плаття тіло спершу рясно посипають тальком. При цьому сама сукня виглядає просто як шматок гуми.
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"Головне, швидко і точно його розподілити по тілу-техніка накочування цілком робоча. Тому що потім ця гума ніби вростає в шкіру", - зазначила ведуча.
Потім плаття обробляють спеціальним спреєм, який надає той самий блиск.
Однак найнеприємніше виявилося, коли Маша зняла цю сукню. На її шкірі були синці.
"Не потрібно надсилати співчуття - я прекрасно віддаю собі звіт у всіх наслідках своїх луків! Запитайте будь-яку дівчинку, яка взагалі хоч раз одягалася на вихід – якщо ти не у в'єтнамках і балахоні, ти вже не на розслабленому. Мені просто важливо іноді нагадувати вам, що за ідеальною картинкою завжди є неідеальна реальність», - зазначила телеведуча.
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