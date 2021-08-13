Телеведущая Маша Ефросинина показала, что порой стоит за идеальной картинкой
Как передает Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.
Маша Ефросинина показала фото в эффектном черном латексном платье, а затем показала, как его надевают.
Чтобы надеть такое платье тело сперва обильно посыпают тальком. При этом само платье выглядит просто как кусок резины.
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«Главное, быстро и точно его распределить по телу – техника накатывания вполне рабочая. Потому что потом эта резина будто врастает в кожу», - отметила ведущая.
Потом платье обрабатывают специальным спреем, который придает тот самый блеск.
Однако самое неприятное обнаружилось, когда Маша сняла это платье. На ее коже были кровоподтеки.
«Не нужно присылать сожаления – я прекрасно отдаю себе отчет во всех последствиях своих луков! Спросите любую девочку, какая вообще хоть раз одевалась на выход – если ты не во вьетнамках и балахоне, ты уже не на расслабленном. Мне просто важно иногда напоминать вам, что за идеальной картинкой всегда есть неидеальная реальность», - отметила телеведущая.
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