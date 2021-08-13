Телеведущая Маша Ефросинина показала, что порой стоит за идеальной картинкой

Как передает Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

Маша Ефросинина показала фото в эффектном черном латексном платье, а затем показала, как его надевают.

Чтобы надеть такое платье тело сперва обильно посыпают тальком. При этом само платье выглядит просто как кусок резины.

«Главное, быстро и точно его распределить по телу – техника накатывания вполне рабочая. Потому что потом эта резина будто врастает в кожу», - отметила ведущая.

Потом платье обрабатывают специальным спреем, который придает тот самый блеск.

Однако самое неприятное обнаружилось, когда Маша сняла это платье. На ее коже были кровоподтеки.

«Не нужно присылать сожаления – я прекрасно отдаю себе отчет во всех последствиях своих луков! Спросите любую девочку, какая вообще хоть раз одевалась на выход – если ты не во вьетнамках и балахоне, ты уже не на расслабленном. Мне просто важно иногда напоминать вам, что за идеальной картинкой всегда есть неидеальная реальность», - отметила телеведущая.

Напомним, Ефросинина в латексе показала, какой "роковухой" может быть: "Прям Тина Кароль 18 года выпуска"

Как сообщала Politeka, Ефросинина в платье и на каблуках показала любимое дело, от которого получает удовольствие: "Боже, девочки..."

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