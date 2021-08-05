Известная украинская ведущая Маша Ефросинина впечатлила своих звездных коллег ярким образом в обтягивающем платье
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Маша показала роскошный образ, который ей довелось примерить для новых съемок.
Ведущая позировала на съемочной площадке в элегантном зеленом платье из сверкающей ткани. Наряд с открытыми плечами плотно обтягивал фигуру ведущей, демонстрируя ее стройную талию. В таком образе Ефросинина выглядела очень ярко и уверенно, и буквально светилась от счастья.
Стоит отметить, что ранее у ведущей были проблемы с лишним весом. Ефросинина признавалась, что ее максимальной отметкой на весах были 86 килограммов. Однако, Маша всерьез взялась за эту проблему, и смогла кардинальным образом изменить свою жизнь, добившись идеальной фигуры.
«Павильонная водоросль», - подписала свои снимки Ефросинина.
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Новые фото ведущей оценили в комментариях Юлия Санина из The Hardkiss, Кристина Решетник и Ирина Монатик.
Поклонники также не смогли пройти мимо.
«Скорей всего лилия. Такая прекрасная», «Как красиво тебе в этом платье», «Вы красивая в любой одежде», «Ах, какая женщина!», «Такая тоненькая», «Тростинка», «Худенькая как кузнечик», - пишут люди.
Напомним, Ефросинина в порыве чувств распустила руки рядом с Женей Котом.
Как сообщала Politeka, Ефросинина оконфузилась, пытаясь повторить трюк Тины Кароль.
Также Politeka писала, что Ефросинина наплевала на комплексы, сверкнув формами в нижнем белье.