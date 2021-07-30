Телеведущая Маша Ефросинина попыталась повторить движения певицы Тины Кароль

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль не так давно выпустила клип на песню "Скандал". Ролик собрал более 17 тысяч лайков на Ютуб. Красотка в ролик впечатлила своей гибкостью и физической подготовкой. Телеведущая Маша Ефросинина решила показать, как у нее вышло исполнитель элементы из клипа.

На кадрах, которые Маша опубликовала у себя, сначала была Тина Кароль, которая задрала ногу. После этого появилась Ефросинина, которая повторила трюк. Но вот убрать ногу без помощи девушка не смогла и засмеялась.

"В съемочном павильоне в полночь карета превращается в тыкву…", - пошутила Маша.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более 33 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая же Вы забавная, харизматичная, искренняя - эта энергия", "Не плохо даже. Не каждая такой "скандал" может зафигачить", "Маша, вы супер", "Вы как хорошее вино, с годами только хорошеете".

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