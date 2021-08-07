Ведущая Маша Ефросинина приоткрыла завесу, как проходят ее выходные
А субботу 42-летняя телезвезда посвятила любимому делу. Об этом она с легкой иронией рассказала и показала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, Ефросининой пришлось работать даже в выходной. Но, как она сама призналась, старается все делать в удовольствие, поэтому ничего страшного в этом не увидела.
"Я люблю свою работу… подарю ей и субботу", - подписала кадры Маша.
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В "сториз" ведущая засветила свою просторную гримерку, с белым диваном и креслами, а также накрытым столом с различными вкусностями. Зайдя в помещение, ведущую уже ждали девочки-стилисты.
"Боже, девочки... А что по гримерке? А что такая роскошь у нас сегодня? Я буду отдыхать или работать?, - не поверила своему счастью Ефросинина. - Блин, а почему мне никто не говорил, что в Киеве есть такие гримерки?"
Пользователи активно комментируют увиденное:
"Если работа в удовольствие, то можно и в субботу❤️ - Я собственно все стараюсь делать в удовольствие"
"Какая Вы очаровательная! А туфли какие😍!"
"От работы дохнут кони, ну а я - бессмертный пони 🐎"
Напомним, Ефросинина в порыве чувств распустила руки рядом с Женей Котом.
Как сообщала Politeka, Ефросинина оконфузилась, пытаясь повторить трюк Тины Кароль.
Также Politeka писала, что Ефросинина наплевала на комплексы, сверкнув формами в нижнем белье.