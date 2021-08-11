Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как превращается в «роковуху» в латексном наряде

42-летняя звезда телевидения поделилась новым ярким видео на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Ранее Маша не раз рассказывала о том, что в прошлом у нее были проблемы с лишним весом. Ведущей пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы добиться фигуры своей мечты, однако она это сделала, и сейчас не стесняется демонстрировать результат. Так, на новых кадрах Ефросинина появилась перед камерой в весьма смелом образе.

Сначала ведущая появляется на видео в красно-белом сарафане, который делает ее образ милым и невинным. Однако, буквально через несколько секунд Маша предстает в совершенно другом амплуа. Так, ведущая примерила обтягивающее платье из черного латекса, который подчеркнул ее фигуру во всех деталях.

В этом наряде ведущая уверенно крутится перед камерой, демонстрируя результаты своих стараний.

«Кого в вас больше, девочки - паиньки или роковухи?», - подписала кадры Ефросинина.

Ее подписчики тут же отреагировали.

«Латекс нада брать!», «Какая вы шикарная», «Почему такая красивая?», «Да ведь идеальная же», «Как вы его одели?», «В душе однозначно роковуха», «Ну прям Тина Кароль 18 года выпуска очень красиво)», «Роковая женщина...просто огонь», - пишут люди.

Напомним, Ефросинина в платье и на каблуках показала любимое дело, от которого получает удовольствие.

Как сообщала Politeka, Ефросинина после победы над лишним весом сразила фигурой в обтягивающем платье Санину.

Также Politeka писала, что Ефросинина в порыве чувств распустила руки рядом с Женей Котом.