Найзагадковіше шоу України "Маскарад"заявило третього героя
Як пише Politeka.net, шоу " Маскарад "є адаптацією румунського проекту"Mysteries in the spotlight". У 2020 році переможцями шоу став Потап, Наталія Могилевська і Юрій Ткач, яким протистояли Монатік, Влад Яма і MARUV.
Цього року учасниками стали Юрій Ткач, Юлія Саніна та Маша Єфросиніна, які увійшли до першої команди. А також Ігор Ласточкін, Володимир Дантес та Ірина Білик, які увійшли до другої команди.
На офіційній сторінці шоу в Instagram з'явилася інформація, що першим героєм шоу буде папуга з Ріо. Другим оголосили загадкового Арлекіна.
І ось у новій публікації розсекретили третього героя "маскараду":
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"Новим героєм другого сезону шоу "Маскарад" став загадковий Нептун", - написано в публікації.
Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:
"Схожий на актора Павла Вишнякова", "Вау", "це круто", "Уффф", "Зібров?".
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