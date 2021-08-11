Найзагадковіше шоу України "Маскарад"заявило третього героя

Як пише Politeka.net, шоу " Маскарад "є адаптацією румунського проекту"Mysteries in the spotlight". У 2020 році переможцями шоу став Потап, Наталія Могилевська і Юрій Ткач, яким протистояли Монатік, Влад Яма і MARUV.

Цього року учасниками стали Юрій Ткач, Юлія Саніна та Маша Єфросиніна, які увійшли до першої команди. А також Ігор Ласточкін, Володимир Дантес та Ірина Білик, які увійшли до другої команди.

На офіційній сторінці шоу в Instagram з'явилася інформація, що першим героєм шоу буде папуга з Ріо. Другим оголосили загадкового Арлекіна.

І ось у новій публікації розсекретили третього героя "маскараду":

"Новим героєм другого сезону шоу "Маскарад" став загадковий Нептун", - написано в публікації.

Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:

"Схожий на актора Павла Вишнякова", "Вау", "це круто", "Уффф", "Зібров?".

Нагадаємо, Дантес з почервонілими очима видав подробиці найзагадковішого шоу України

А ще Politeka повідомляла, що продюсер "Голосу країни" Злив у Мережу перші кадри таємничого шоу з Білик і Дантесом

Також Politeka писала, що Саніна з кардинально новою зачіскою, показала, що діється на зйомках шоу "Маскарад"



