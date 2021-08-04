Український гуморист Юрій Ткач з "Квартал 95", показав себе і розповів про проект "Одного разу під Полтавою"

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним українським телеведучим. Красунчик знімається в багатьох проектах" Квартал 95", зокрема в шоу"Одного разу під Полтавою". У себе в Instagram Юрій поділився фото, розповівши про цей проект.

На новому кадрі Юрій позував у футболці та штанях. Чоловік нахилився над великим тортом з написом.

"Сьогодні закінчилися зйомки нових сорока серій #одногоразупідполтавою !!! Позаду 2,5 місяці цікавої, але дуже важкої роботи великого колективу))) спасибі кожному за можливість працювати разом весь цей час)", - написав Юрій.

Фанати поставили 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чекаємо 16 серпня, з нетерпінням", "чекаю не дочекаюся", "ви всі великі молодці", "дуже круто (мені сподобалося)) молодці", "чекаємо нових серій".

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