Украинский юморист Юрий Ткач из "Квартал 95", показал себя и рассказал о проекте "Одного разу під Полтавою"

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным украинским телеведущим. Красавчик снимается во многих проектах "Квартал 95", в частности в шоу "Одного разу під Полтавою". У себя в Инстаграм Юрий поделился фото, рассказав об этом проекте.

На новом кадре Юрий позировал в футболке и штанах. Мужчина наклонился над большим тортом с надписью.

"Сегодня закончились съемки новых сорока серий #одногоразупідполтавою !!! Позади 2,5 месяца интересной, но очень тяжелой работы большого коллектива))) Спасибо каждому за возможность работать вместе все это время)", - написал Юрий.

Фанаты поставили 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ждём 16 августа, с нетерпением", "Жду не дождусь", "Вы все большие молодцы", "Очень круто (мне понравилось)) молодцы", "Ждем новых серий".

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