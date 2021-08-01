Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач покорил игривым взглядом перед коллегой Еленой Кравец

С 2013 году Юрий Ткач работает в шоу "Квартал 95", присоединившись к костяку, который сформировался еще в конце 90-х, сообщает Politeka.net.

Видно, что артист влился в дружный коллектив. В частности, Ткач поделился фото, сделанным Еленой Кравец. На черно-белом снимке артист покорил игривым взглядом с веером в руках. Казалось, будто Юрий строит глазки коллеге.

За десять часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"ФОТОШИК!!!! КАРМЕН!", "Ничесе", "Классный 🔥🔥", "Пацаны да что с вами ?!?? То в платьях женских, то с атрибутикой!!! Хотя есть конечно вариант, что на тебя нападает Китана… )))", "Кто круглее ??? 😂", "Ну прям гейша😍😂😍", "Не ну все нормально, я как бы не переживаю!", "Да вы мощный 👏🔥", "Антигейша 😄😄", "Здравствуйте я Ваша тётя из Бразилии, где много диких обезьян 😉😉😉😉😉😉", - написали пользователи сети.

Отметим, Юрий Ткач родился в Днепре. В профессиональный КВН артист начал играть с первого курса учебы, а затем дорога привела его в "Квартал 95". Сейчас артист снимается в различных проектах и ситкомах студии.

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