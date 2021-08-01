Еще и с бородой!

Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач удивил фанатов неожиданным перевоплощением

37-летний юморист и актер, который сейчас, как известно, снимается в продолжении ситкома "Однажды под Полтавой", опубликовал новое фото у себя в микроблоге в Инстаграм, которым озадачил поклонников, передает Politeka.net.

Ткач предстал загримированным под глубокого старца. Причем актер лишился своей лысины, став обладателем длинной и кучерявой шевелюры, а также густой бороды и усов.

"Неужели на старости лет волосы вырастут? Как тебе новый #папик @boklanstas? 😂😂😂 #Дидюрчик #дидюрко", - подписан кадр.

Ткач частенько меняет образы, учитывая его род деятельности, но так, чтобы его было трудно узнать, чуть ли не впервые. Публика пришла в восторг, оставив уйму комментариев.

"Я тебя в старости так и представлял 😂"

"Не узнала😂"

"Юрчик, так ты на пенсии будешь красавец кудрявый!!! 😂Супер, вот уже насмотримся новых серий Под Полтавой с кучеряшкой... Красавчик"

"Похож на индийского гуру.😂"

"Одиссей, или Ной 👍👍👍"

"Йомайо😆"

"Ух ты, какой кучерявый, супер 👍"

"Господи, это ты?"

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