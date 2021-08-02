Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач показал неожиданный талант дочки

Как пишет Politeka.net, 37-летний Ткач прославился благодаря ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Сейчас он является одним из самых популярных артистов студии «Квартал 95». Актер очень любит свою семью, которая вместе с ним стала очень публичной. Жена и дочка часто бывают с артистом на съемках и телевизионных проектах.

На свежих кадрах Ткач показал, как со своей маленькой дочкой Лиззи в четыре руки играет на пианино. Сам актер позировал для видео в традиционной вышиванке, а дочка была одета в летнюю юбку и топ.

«Шедевр в четыре руки)))», - подписал видео артист.

В комментариях папе и дочке оставили массу приятных слов.

«Лучший папа!», «Лучший актёр! Просто не могу, жду нового сезона!», «Аж сам удивился», «Шедевр от шедевров», «Не знал, что вы играете», «Просто восхищаюсь вашей эстетикой», «Какая красавица у папы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юрий Ткач теперь проводит ночи с Машей Ефросининой: "Не обессудьте".

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