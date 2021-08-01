Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач підкорив грайливим поглядом перед колегою Оленою Кравець

З 2013 року Юрій Ткач працює в шоу "Квартал 95", приєднавшись до кістяка, який сформувався ще наприкінці 90-х, повідомляє Politeka.net.

Видно, що артист влився в дружний колектив. Зокрема, Ткач поділився фото, зробленим Оленою Кравець. На чорно-білому знімку артист підкорив грайливим поглядом з віялом в руках. Здавалося, ніби Юрій пускає бісики колезі.

За десять годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"ФОТОШИК!!!! КАРМЕН!", "Нічособі", " класний🔥 🔥", " пацани та що з вами ?!?? То в сукнях жіночих, то з атрибутикою!!! Хоча є звичайно варіант, що на тебе нападає Кітана...)))", " хто кругліше ??? 😂 ", "Ну прям гейша😍 😂 😍", " нє Ну все нормально, я як би не переживаю!", "Так ви потужний👏 🔥", "антигейша😄 😄", "Здрастуйте я ваша тітка з Бразилії, де багато диких мавп😉 😉 😉 😉 😉 😉", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Юрій Ткач народився в Дніпрі. У професійний КВК артист почав грати з першого курсу навчання, а потім дорога привела його в "Квартал 95". Зараз артист знімається в різних проектах і ситкомах студії.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" заявив про своє жорстке рішення, несподіване відео

Як повідомляла Politeka, Ткач випадково показав, що діється між "кварталівцями" за лаштунками шоу

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" на зйомках несподівано поскаржився на українську вишиванку