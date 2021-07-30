Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95", Юрій Ткач розповів шанувальникам про нічні зйомки

Як Politeka.net, 37-річний Юрій Ткач відомий ролями у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Він брав участь у телевізійних шоу "Танці з зірками", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". Зараз артист знімається у другому сезоні шоу "Маскарад" разом з Машою Єфросініною та іншими зірками.

У своєму Instagram артист опублікував серію відео, де розповідає, що зйомки нового шоу затягуються до ночі. Біля нього сиділа телеведуча Маша Єфросініна.

"Сидимо знімаємо. Уже скоро буде перша година! Маша як завжди сидить в телефоні. Нам перший за день дали телефони, сказали, що можете щось познімати. Так-от, щось знімаємо, не судіть, такі сторіс", - каже Ткач.

Раніше Politeka писала, що Ткач випадково показав, що діється між "кварталівцями" за лаштунками шоу: "Чого ти кричиш?".

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" на зйомках несподівано поскаржився на українську вишиванку: "Вже два місяці...".

А ще Politeka повідомляла, що фігуриста зірка "Жіночого кварталу" викликала фурор, ставши учасницею "Танців з зірками": "Паркет горітиме".