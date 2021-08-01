Зірка " Квартал 95" Юрій Ткач здивував фанатів несподіваним перевтіленням

37-річний гуморист і актор, який зараз, як відомо, знімається в продовженні ситкому "Одного разу під Полтавою", опублікував нове фото в себе в мікроблозі в Instagram, яким спантеличив шанувальників, передає Politeka.net.

Ткач постав загримованим під глибокого старця. Причому актор позбувся своєї лисини, ставши володарем довгої та кучерявої шевелюри, а також густої бороди і вусів.

"Невже на старості років волосся виросте? Як тобі новий #папік @boklanstas? 😂 😂 😂 #дідюрчик #дідюрко", - підписаний кадр.

Ткач частенько змінює образи, враховуючи його рід діяльності, але так, щоб його було важко впізнати, мало не вперше. Публіка прийшла в захват, залишивши безліч коментарів.

"Я тебе в старості так і уявляв 😂"

"Не впізнала😂"

"Юрчик, так ти на пенсії будеш красень кучерявий!!! 😂Супер, ось вже надивимося нових серій Під Полтавою з кучеряшкою... Красунчик"

"Схожий на індійського гуру.😂"

"Одіссей, або Ной 👍 👍 👍"

"Йомайо😆"

"Ух ти, який кучерявий, супер 👍"

"Боже, це ти?"

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