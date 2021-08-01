Зірка " Квартал 95" Юрій Ткач здивував фанатів несподіваним перевтіленням
37-річний гуморист і актор, який зараз, як відомо, знімається в продовженні ситкому "Одного разу під Полтавою", опублікував нове фото в себе в мікроблозі в Instagram, яким спантеличив шанувальників, передає Politeka.net.
Ткач постав загримованим під глибокого старця. Причому актор позбувся своєї лисини, ставши володарем довгої та кучерявої шевелюри, а також густої бороди і вусів.
"Невже на старості років волосся виросте? Як тобі новий #папік @boklanstas? 😂 😂 😂 #дідюрчик #дідюрко", - підписаний кадр.
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Ткач частенько змінює образи, враховуючи його рід діяльності, але так, щоб його було важко впізнати, мало не вперше. Публіка прийшла в захват, залишивши безліч коментарів.
"Я тебе в старості так і уявляв 😂"
"Не впізнала😂"
"Юрчик, так ти на пенсії будеш красень кучерявий!!! 😂Супер, ось вже надивимося нових серій Під Полтавою з кучеряшкою... Красунчик"
"Схожий на індійського гуру.😂"
"Одіссей, або Ной 👍 👍 👍"
"Йомайо😆"
"Ух ти, який кучерявий, супер 👍"
"Боже, це ти?"
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