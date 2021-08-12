Кадри поцілунку Олі Полякової з Філіпом Кіркоровим наробили шуму в мережі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці в Instagram.

Відео виявилося архівним, проте уваги до нього через це менше не стало.

"Красиві які", "Ех, шкода, що політика завжди все псує", "Фу...", "Шикарно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що СБУ прийняла рішення заборонити Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну в інтересах забезпечення національної безпеки країни. Таке рішення було прийнято 7 червня 2021 року.

Відомо, що Філіп Кіркоров незаконно відвідував анексований Крим і давав там концерти.

Зазначимо, Філіп Кіркоров є другом української співачки Олі Плякової. На початку листопада їх навіть помітили в одному з люксових ресторанів Дубая. Артисти святкували зустріч, мило розмовляли і пили шампанське.

Полякова і Кіркоров також разом виступили на концерті в тому ж Дубаї, що підняло хвилю критики в Україні. На таку реакцію Полякова відповіла досить різко.

Нагадаємо, Пугачова різко взяла в облогу Кіркорова після нахабної витівки.

Як повідомляла Politeka, на Кіркорова "напали" прямо посеред вулиці, несподіване відео.

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