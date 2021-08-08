Алла Пугачева поставила на место Филиппа Киркорова после неудачной шутки

Архивное видео появилось на одной из фан-страниц в Сети, сообщает Politeka.net.

Инцидент произошел, когда Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым снимались в новогоднем шоу.

«Если я тебе не увижу, еще раз с Новым годом!» - сказал Киркоров.

«Я что? Боже, какой кошмар… Я еще поживу, Филя» - ответила Пугачева.

«Я просто хотел попрощаться на всякий случай…», - начал было оправдываться Киркоров, но вышло еще хуже.

«Я все понял, что ты имел ввиду, и Алла поняла», - ответил Галкин.

Отметим инцидент вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Многие раскритиковали выходку Киркорова, которую сочли наглой и неуместной.

«А Филя, как всегда, невпопад... вот уж недалекий», «Шутки как у Бузовой, с кем поведешься от того и наберешься. Алла молодец! К Филе отнеслась без обид, то есть, как к умалишённому», «Да, надо же быть таким беспардонным мужчинкой», «Да что тут смешного??!!!Филя не понимает, что на все воля Божья и не известно, кому сколько назначено на этой Земле жить», «Какие же вы все веселые!! Кому-то надо думать чтобы написать фельетон. А вы просто разговариваете на этом языке», «Как приятно, когда люди с чувством юмора», «Улыбайся не улыбайся, но на мой взгляд Некрасивая ситуация здесь получилась. Филя повёл себя некорректно со своим прощанием, лишь бы хоть как-то коснуться Аллу, показать свою близость с ней, которой уже давно нет. Алла и Максим конечно молодцы, юмором все сгладили», пишут в Сети.

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