Известный шоумен Максим Галкин показал видео со своим сыном Гариком
Как передает Politeka.net, шоумен Максим Галкин и легендарная певица Алла Пугачева в браке уже 21 год. У них есть двое детей - сын Гарик и дочка Лиза. Максим активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз шоумен показал новое видео. На кадрах 7-летний Гарик идет в магазин. Мальчик сказал, что пошел за саморезом и еще парой мелочевок. Также, он рассказал, что им с Клавой (дочерью Кристины Орбакайте) нужно открыть сейф, поскольку девочка забыла код от него.
"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", подписал видео Максим Галкин.
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Также, к походу в магазин присоединилась и сама Алла Пугачева.
Поклонники засыпали артиста положительными комплиментами: "Какой замечательный! Вы, Максим, растите настоящего мужчину!", "Хозяйственный растет, молодец, как обычный паренёк без выпендрёж", "Максим у вас самые классные дети! Такие простые и настоящие", "Молодец! Настоящий растёт мужчина, помощник"
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