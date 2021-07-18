Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин восхитил Сеть семейным видео

Кадры, на которых шоумен показывает, как питается семейство опубликовали на одной из фан-страниц в Инстаграме, передает Politeka.net.

Так, сын Пугачевой и Галкина на видео уплетал сосиски.

Его сестренка Лиза отметила, что у нее пряниковая диета. «Хорошая. Русская такая», - отметил Галкин.

При этом сам шоумен отдал предпочтение рыбным консервам.

«Что может быть вкуснее сардинок, скажи», - обратился он к супруге.

«У меня только морковка», - ответила Алла.

Кадры активно комментируют в Сети.

«Отличное питание 😂я тоже как Алла морковку», «Дети-обалденные.!!! Живчики такие! Открытые и добродушные», «Милота! На это можно смотреть долго! Смотрела с улыбкой до ушей!», «Как мило - сосисочки! Вот это я понимаю! Без понтов! Любимая еда моих внуков», «Молодцы!!! Каждый кушает что нравится! Без пафоса и показух!», «Максим, мог бы и не дразнить жену сардинками», «Невыносимо восхитительные», «Счастливая семья! Молодцы!», - пишут в комментариях.

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